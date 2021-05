Over enkele dagen mogen pretparken open, maar nog altijd niet duidelijk welke regels ze moeten volgen

Naast de horeca heropenen komend weekend ook de pretparken. Maar het is voor hen nog steeds niet duidelijk welke maatregelen ze straks zullen moeten volgen.

Op 8 mei mogen de pretparken weer open, meer dan een maand na de oorspronkelijk beloofde datum voor het zogenoemde ‘buitenplan’. Maar voor de parken is het amper enkele dagen voor heropening nog steeds niet duidelijk aan welke regels ze zich dienen te houden. “Wij hopen dat we dezelfde protocollen als vorig jaar kunnen volgen en dat de regels dus zeker niet strenger zullen zijn”, zegt Peggy Verelst, woordvoerder van Bobbejaanland.

Een laattijdige aanpassing van de protocollen kan grote gevolgen hebben voor de parken. “We zijn van plan om met reservaties te werken, maar hebben geen idee over een toegelaten maximumcapaciteit”, vertelt Verelst. “De maatregelen van vorig jaar werkten goed. Dat we nu nog geen concrete informatie hebben, bemoeilijkt de voorbereidingen. Bij een eventuele verstrenging zouden we een duizendtal borden moeten aanpassen. We hopen dus snel op duidelijkheid”, zegt Justien Dewil van Walibi Belgium.

Ook in De Panne zijn de voorbereidingen al in volle gang voor een geslaagde heropening,maar is er goede hoop dat het park zaterdag toch veilig de deuren kan openen.

Op het kabinet van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir is te horen dat dezelfde protocollen als vorig jaar ook bij de heropening blijven gelden. Deze week volgt de publicatie van een ministerieel besluit waarin staat dat de parken weer open mogen. Het is niet duidelijk waarom de pretparken zelf niet op de hoogte waren.