Geen extra les op campus voor studenten, wel speciale studieplekken

Studenten mogen nu maximaal één dag per week les krijgen op de campus en daar zal het ook bij blijven. Wel mogen hogescholen en universiteiten rustige studieplekken inrichten en ‘boostersessies’ organiseren die studenten klaarstomen voor de examens.

De hogescholen, universiteiten, studenten en onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zijn tot de conclusie gekomen dat het weinig zin heeft om nog eens te schakelen in het hoger onderwijs. Met slechts twee lesweken in het verschiet zou het een te grote organisatorische rompslomp betekenen om studenten nog naar de campus te halen.

Tot nu mocht de campus voor maximaal twintig procent bezet zijn. In de praktijk probeerden hogescholen en universiteiten hun studenten twee halve dagen of één volledige dag op de campus te krijgen. Dat blijft dus zo.

Wel komen er enkele ingrepen om studenten maximaal voor te bereiden op de examens. Bovenop het contactonderwijs mogen er nu rustige studieplekken komen, net als evaluatiemomenten en boostersessies. Die laatste zijn digitale of fysieke samenkomsten waar studenten hun vragen kunnen stellen over de examens.

“Laatste rechte lijn”

“We willen in de laatste rechte lijn van het academiejaar zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de noden van de studenten. Zij vragen niet dat alles nu weer omgegooid wordt voor de laatste twee lesweken, wel dat zij extra kansen krijgen om hun examens goed voor te bereiden en af te leggen”, zegt Weyts.

Net als in de basis- en middelbare scholen hoopt Weyts ook zelftesten te kunnen uitrollen in het hoger onderwijs. Hij mikt op 200.000 zelftesten per week zodat al het personeel zich twee keer kan testen. Die tests zouden midden mei beschikbaar moeten zijn.