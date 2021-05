Burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren geeft dan toch toe: “Ja, ik ben gevaccineerd”

Sint-Truiden - “Ja, ik ben inderdaad gevaccineerd in maart.” Dat laat Veerle Heeren, de burgemeester van Sint-Truiden, weten in een persbericht. Heeren (56) was dinsdag in opspraak gekomen, nadat bekendgeraakt was dat ze begin maart al een prik tegen het coronavirus had gekregen.

“Ja, ik ben inderdaad gevaccineerd in maart”, schrijft Heeren in een mededeling. “Op dat moment waren er dagelijks vrij grote hoeveelheden niet toegewezen vaccins doordat het oproepingssysteem niet helemaal op punt stond, en een groep opgeroepen zorgverleners al eerder gevaccineerd waren in hun instelling. Ik verzeker u dat wij de vaccinatiestrategie van de overheid nauwgezet gevolgd hebben waarbij een aantal doelgroepen en prioritaire lijsten werden vastgelegd”, klinkt het.

Heeren was dinsdag in opspraak geraakt, nadat uit documenten van een bron uit het vaccinatiecentrum bleek dat ze zich begin maart al had laten vaccineren, in een periode toen er amper 1.820 vaccins beschikbaar waren (voor bejaarden).

“Meermaals heb ik geweigerd op de suggestie vanuit het vaccinatiecentrum, om in te gaan op het aanbod om mij te laten vaccineren. Maar gelet op mijn dagelijkse aanwezigheid in het vaccinatiecentrum als burgemeester, ben ik uiteindelijk op deze suggestie ingegaan. Men heeft mij meegenomen in de vaccinatie van de groep vrijwilligers van het vaccinatiecentrum.”

Ook omgeving gevaccineerd

Heeren is niet de enige die haar beurt niet zou hebben afgewacht: ook haar zoon (op 17 maart), haar zus die in Tongeren woont (op 17 maart), enkele kabinetsmedewerkers, een resem vrienden, en zelfs haar eigen buurman (15 april) en buurvrouw (17 maart) kregen intussen één of meerdere prikken. Maar Heeren ontkent dat ze in die gevallen tussenbeide is gekomen.

“Ik heb als burgemeester alle vragen die rechtstreeks of via collega’s binnenkwamen consequent doorgegeven aan het vaccinatiecentrum. Ik ben op geen enkel ogenblik voor iemand concreet tussen gekomen en ik werd ook niet verwittigd of en wanneer zij werden opgeroepen. In ieder geval is het zo dat deze personen enkel werden gevaccineerd met overschotten. Zo zijn we erin geslaagd nooit één vaccin verloren te laten gaan.”

“Ik zou dit niet opnieuw doen”

Heeren wilde dinsdag niet ingaan op vragen om verduidelijking, weigerde om te zeggen of ze al dan niet gevaccineerd was, en sprak van een poging tot politieke karaktermoord. “Het medisch beroepsgeheim is heilig”, klonk het toen. “Ik vind het zeer laakbaar dat men documenten uit mijn medisch dossier heeft gelekt. Ik heb niemand verantwoording af te leggen over mijn dossier.”

De politieke druk werd echter te groot, waardoor Heeren zich woensdag toch genoodzaakt zag om te reageren. Toch blijft ze naar “ervan overtuigd niets onwettigs te hebben gedaan”. “Maar ik zou dit niet opnieuw doen”, erkent Heeren. “Door mij te laten overtuigen heb ik een inschattingsfout gemaakt. Bovendien heb ik de foute perceptie niet voorzien die de voorbije dagen is ontstaan en ik wil mij hiervoor uitdrukkelijk verontschuldigen bij de inwoners van de regio Sint-Truiden.”