Regeringsvorming mislukt in Bulgarije, nieuwe verkiezingen in juli

Bulgarije moet na drie mislukte pogingen om een regering te vormen opnieuw naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Na de verkiezingen van 4 april stevent het land af op nieuwe parlementsverkiezingen, waarschijnlijk op 11 juli, zei staatshoofd Rumen Radev woensdag.

Ook de op twee na grootste partij, de socialistische BSP, die tot nu toe in de oppositie zat, gaf de opdracht tot regeringsvorming onmiddellijk terug aan Radev wegens een gebrek aan steun. “Er is geen objectieve mogelijkheid dat wij een regering vormen”, zei de leidster van de socialisten, Kornelia Ninova.

Staatshoofd Radev kondigde aan dat hij de komende weken het parlement zal ontbinden en een overgangsregering zal benoemen. Hij wil ook “vooraanstaande experts van links” in de regering. Radev werd in 2016 als kandidaat voor de socialisten verkozen tot staatshoofd. Hij geldt als pro-Russisch.

De centrumrechtse GERB van Boiko Borissov, die op 4 april met 26 procent van de stemmen de sterkste was, bracht een pro-Europese regering op de been. Maar de partijen uit het anti-Borissov-kamp wezen ieder gesprek over steun af, omdat ze hem beschuldigen van corruptie. Borissov is sinds 2009 aan de macht in Sofia, slechts onderbroken gedurende een korte periode.

De populistische partij ITN (‘Er is zo’n volk’) van tv-presentator Slavi Trifonov, die met 17,6 procent van de stemmen de op een na grootste werd, zag al af van regeringsvorming. In het parlement, dat 240 leden telt, zetelen in totaal zes politieke partijen. Maar geen enkele heeft een meerderheid.