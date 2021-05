Trump lanceert eigen platform na ban van sociale media

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft op zijn website een soort communicatieplatform gelanceerd dat hem in staat moet stellen digitaal contact te onderhouden met zijn aanhangers.

De dinsdag gelanceerde blogsectie ‘From the Desk of Donald J. Trump’ doet denken aan Twitter, met dat verschil dat er alleen berichten van Trump zelf terug te vinden zijn. Aanhangers kunnen hun naam, e-mailadres en telefoonnummer achterlaten om meteen op de hoogte gesteld te worden bij nieuwe berichten. Bezoekers kunnen zijn berichten, foto’s en video’s wel een hartje geven en op Twitter of Facebook delen, maar een reactie achterlaten of in discussie gaan is niet mogelijk.

Een promofilmpje prijst het platform aan als een “baken van vrijheid” in tijden van “stilte en leugens”, “een plaats om vrij en veilig te spreken, recht van het bureau van Donald J. Trump”. De eerste berichten, de meeste opnieuw gepost in de nieuwe blog nadat ze eerder elders werden gepubliceerd, omvatten onder meer aanvallen op partijgenoten Liz Cheney en Mitt Romney die tegen hem ingingen, en beweringen over kiesfraude: “De Frauduleuze Presidentsverkiezing van 2020 zal, vanaf deze dag, bekendstaan als DE GROTE LEUGEN!”

Bestorming Capitool

Trump werd na de bestorming van het Capitool in januari verbannen van onder meer Twitter, Facebook en YouTube, omdat hij zijn volgers zou hebben opgehitst.

Een onafhankelijk toezichtsorgaan van Facebook, het Oversight Board, zal woensdag beslissen of Trumps Facebookverbod gehandhaafd blijft. De ban op Twitter is permanent, zo heeft het bedrijf eerder al laten weten. YouTube wil zijn profiel deblokkeren wanneer “het risico op geweld is afgenomen”.