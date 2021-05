Corona blijft woeden in Gentse gevangenis: twaalf extra gedetineerden testen positief

Gent - De Gentse gevangenis blijft in lockdown nadat twaalf bijkomende gedetineerden positief hebben getest. Bij het personeel kwamen bij de nieuwe test maandag geen extra besmettingen aan het licht.

De gevangenis in Gent zit nu al twee weken in lockdown door een corona-uitbraak. Alle gedetineerden en personeelsleden werden daarop getest. Maandag vond een hertesting plaats. Twaalf extra gedetineerden testten positief op het virus. Zes gevangenen worden opnieuw getest omdat hun test geen duidelijkheid bracht. Bij het personeel waren geen nieuwe besmettingen.

De resultaten werden geëvalueerd en woensdag werd beslist om de lockdown te verlengen. “De corona-uitbraak in de Gentse gevangenis is nog niet onder controle”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. “Daarom moeten we deze lockdown onverminderd verderzetten. Voor volgende week maandag werd een nieuwe testing aangevraagd.”

