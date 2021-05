Laatste twee speeldagen in Premier League met beperkt publiek, maar zonder uitfans

Fans van het bezoekende team zijn niet welkom bij de wedstrijden van de twee laatste speeldagen van de Premier League, die met publiek in de tribunes worden afgewerkt. Dat heeft de Premier League woensdag gemeld.

De Britse overheid stelde eerder dit jaar een routekaart voor, waarmee de coronarestricties stap voor stap worden opgeheven. Die routekaart stipuleert dat vanaf 17 mei in stadions weer maximaal 10.000 mensen naar binnen zouden mogen. De 37e en voorlaatste speeldag in de Engelse hoogste klasse is voorzien voor 18 en 19 mei, de 38e en laatste speelronde van dit seizoen staat op 23 mei op het programma.

De organisatie van de Premier League bevestigde woensdag dat tijdens de twee laatste speeldagen alleen thuisfans in de stadions welkom zullen zijn. “Na overleg met de clubs zijn we overeengekomen om de wedstrijden niet open te stellen voor uitsupporters”, klinkt het in een mededeling. “Dit als gevolg van de verschillende operationele uitdagingen die ermee gepaard zouden gaan en omdat een consistente aanpak nodig is. Ook maximaliseren we de kansen van de thuisfans om de wedstrijd bij te wonen. De veiligheid van de supporters dragen we erg hoog in het vaandel.”

De Britse regering buigt zich normaal op 10 mei over het verdere versoepelingstraject van de coronamaatregelen.