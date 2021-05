Zware voet? Dan krijg je binnenkort een irritante piep te horen

Koop je vanaf midden 2022 een nieuw model van auto, dan krijg je een irritant geluid te horen als je te snel rijdt. Samen met een pak andere technologieën die dan verplicht worden, is het de bedoeling om jaarlijks duizenden doden en zwaargewonden te voorkomen. Al had het Europees Parlement ook kunnen stemmen voor nog veel verregaandere snelheidsbegrenzingen die moeilijker te omzeilen zijn. “De zin om dit niet dwingend te maken, ontgaat me totaal”, klinkt het bij de Ouders van Verongelukte Kinderen.