CD&V-voorzitter Joachim Coens: “Goed dat Veerle Heeren eindelijk duidelijkheid gecreëerd heeft”

CD&V-voorzitter Joachim Coens: “Het is belangrijk dat Veerle Heeren zich verontschuldigt voor de mensen van Sint-Truiden.” Foto: BART DEWAELE

Sint-Truiden - Partijvoorzitter Joachim Coens noemt het goed dat de Truiense CD&V-burgemeester Veerle Heeren “eindelijk duidelijkheid gecreëerd heeft over de vaccinatie”. Het is ook “heel belangrijk dat ze zich verontschuldigt voor de mensen van Sint-Truiden”, zegt hij aan Belga.

Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden. Foto: RR

Veerle Heeren kwam de voorbije dagen in opspraak nadat via de lokale nieuwssite Trudocs documenten waren uitgelekt waaruit blijkt dat de burgemeester van Sint-Truiden veel vroeger gevaccineerd werd tegen het coronavirus dan voorzien. Ook een aantal familieleden, buren en kabinetsmedewerkers van Heeren kregen in maart al een eerste prik, terwijl op dat moment de 85-plussers aan de beurt waren.

Heeren wilde eerder niet ingaan op de berichten, maar deed dat woensdagmiddag dan toch. In een schriftelijke reactie geeft ze toe dat ze inderdaad al in maart gevaccineerd werd. Ze deed daarmee niets onwettigs, zegt ze, maar de Truiense burgemeester geeft wel toe dat ze een inschattingsfout maakte en excuseert zich bij haar inwoners. “Ik zou dit niet opnieuw doen”, klinkt het.

CDV-voorzitter Joachim Coens vindt het goed dat Heeren nu duidelijkheid creëert over haar vaccinatie, zegt hij. Coens vindt het ook “heel belangrijk dat ze zich verontschuldigt voor de mensen van Sint-Truiden”. “Van politici mag je verwachten dat ze extra opletten, om zowel formeel als naar beeld geen voorsprong te nemen ten opzichte van de bevolking.”

