Rederij Maersk boekte recordwinst in eerste kwartaal

De Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk heeft in het eerste kwartaal een nettowinst geboekt van 2,7 miljard dollar (zowat 2,26 miljard euro). Dat is bijna evenveel als in heel 2020 (toen 2,96 miljard dollar), zo maakte het grootste rederijconcern ter wereld donderdag bekend. De prognoses voor 2021 worden stevig verhoogd.

“Een uitzonderlijk sterke start van het jaar”, zo omschrijft A.P. Møller-Maersk de eerste drie maanden van het jaar. “Het bedrijf kon profiteren van een sterke vraag in een markt die nog altijd wordt beïnvloed door de coronapandemie en omvangrijke verstoringen in de wereldwijde leveringsketens.” De grote vraag, in combinatie met tekorten aan transportcapaciteit en bemanningen, leidden tot hogere vrachttarieven.

De omzet in het eerste kwartaal bedroeg 12,4 miljard dollar, 30 procent meer dan een jaar eerder. De operationele winst (ebit) ging meer dan vijf keer hoger en kwam uit op ruim 3 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 2,7 miljard dollar, tegen 209 miljoen dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar.

A.P. Møller-Maersk verwacht dat de “uitzonderlijke marktomstandigheden” zeker tot in het vierde kwartaal zullen aanhouden. De jaarverwachtingen worden stevig opgekrikt. Het concern verwacht bijvoorbeeld een onderliggende operationele winst van 9 à 11 miljard dollar, zowat een verdubbeling tegenover de vorige prognose. In 2020 kwam dat winstcijfer uit op 4,2 miljard dollar.