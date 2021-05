Een handige clausule in het contract bij Tottenham zorgt ervoor dat AS Roma José Mourinho kan betalen

José Mourinho en AS Roma verrasten dinsdag de voetbalwereld met de aanstelling van de Portugese topcoach. De Italiaanse sportkranten smullen van de komst van Mourinho met titels als ‘Ave Mou’, maar konden ook enkele smeuïge contractdetails bemachtigen.

De Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano complimenteerde AS Roma met het geheim kunnen houden van de gesprekken tussen hen en Mourinho, maar daarna kon hij voor Sky Sports toch aan enkele opvallende details geraken over de financiële details van het contract. Mourinho verzamelde in zijn carrière als voetbaltrainer al meer dan honderd miljoen euro aan ontslagvergoedingen en zou bij Tottenham een clausule in zijn contract hebben gehad waarbij de Londenaars zijn loon verder zouden uitbetalen tot het einde van zijn contract bij de Spurs (het seizoen 2021-2022, red.). Maar omdat Mourinho dus nu al naar Rome trekt, zullen de Spurs het eerste jaar nog zijn salaris van negen miljoen euro doorbetalen.

Bij AS Roma gaat Mourinho zelf zeven miljoen euro verdienen. Klein bier in vergelijking met zijn vorige salarissen, maar dankzij de overeenkomst met Tottenham kan hij dus nog steeds stevig cashen én kan Roma hem betalen. Ook al doet zijn ex-club een duit in het zakje, toch is Mourinho volgens Corriere dello Sport nog altijd de best betaalde trainer in de clubhistorie van de Romeinen.

Sarri was bijna rond

Toen AS Roma dinsdag afscheid nam van Paulo Fonseca, die eind dit seizoen stopt als hoofdcoach, werd meteen de naam van Maurizio Sarri genoemd. De ex-coach van Napoli, Chelsea en Juventus viste echter achter het net, ook al zou er al een vierjarig contract onderhandeld zijn met Sarri. De Italiaan moet echter niet wanhopen: hij wordt immers nog steeds genomen bij Arsenal en Tottenham, de ex-club dus van Mourinho.