KV Oostende is overtuigd van licentiedossier bij BAS: “Zitting was heel kort en uiterst constructief”

KVO heeft vandaag zijn licentiedossier voorgesteld bij het BAS en is overtuigd van een goede afloop.

“Alles wat men vroeg op vlak van transparantie hebben wij voorzien en tijdig aangeleverd aan het licentiedepartement. De zitting was dan ook heel kort en uiterst constructief, gezien er een positief advies was van het licentiedepartement om een licentie toe te kennen aan Oostende. We wachten de formele uitspraak dan ook vol vertrouwen af,” aldus Thorsten Theys.

Oostende en Moeskroen waren midden april de enige profclubs die slecht nieuws kregen van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Ze grepen niet alleen naast een Europese licentie en een licentie voor 1A en 1B, maar ook naast een licentie voor eerste nationale. Daardoor dreigen beide clubs volgend seizoen te moeten aantreden in de tweede amateurklasse.

KV Oostende diende een onvolledig licentiedossier in, waardoor de continuïteit van de club niet aangetoond kon worden. Het gaat bijvoorbeeld om ontbrekende betalingsbewijzen van RSZ of bedrijfsvoorheffingen, maar ook om ramingen van inkomsten en uitgaven. Ook zou er onduidelijkheid zijn over de oorsprong van de fondsen. Een transparantiekwestie, klonk het aan de kust.

Het BAS doet uiterlijk op 10 mei uitspraak. Donderdag buigt het driekoppig college zich - weliswaar in een andere samenstelling - over het licentiedossier van Moeskroen.