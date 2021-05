Jongeman geïdentificeerd die verdacht wordt van aanranding van 14-jarig meisje op trein

Brugge / Beernem - De politie heeft de jongeman kunnen identificeren die verdacht wordt van de aanranding van een 14-jarig meisje op de trein. Het parket blijft echter zeer karig met informatie. “Er is inderdaad een voorlopig resultaat geboekt”, klinkt het. Het is niet duidelijk of de jongeman al opgepakt en verhoord werd.

De feiten dateren van dinsdag 16 maart even na 18 uur op de trein vanuit Brugge ter hoogte van Beernem. Het 14-jarige slachtoffer werd toen door een onbekende jongeman benaderd in een wagon. Hij stapte met zijn broek deels af en zijn geslachtsdeel ontbloot tot bij haar. Daarna probeerde hij het hoofd van het meisje naar zijn middel te duwen. Het slachtoffer kon hem wegduwen en liep weg om hulp te halen. De trein stopte op dat moment net in Beernem en de dader kon over de sporen wegvluchten.

In het VTM-programma Faroek en in andere media lanceerden politie en parket een opsporingsbericht. Daarin werd de jongeman beschreven en op camerabeelden getoond. Die beelden leverden ondertussen wat op. De politie laat weten dat de vermoedelijke dader geïdentificeerd is en bedankt iedereen die mee hielp zoeken.

Bij het parket van Brugge wil men niet dieper op de zaak ingaan. Het blijft onduidelijk of de jongeman opgepakt of verhoord kon worden, laat staan of hij voor een onderzoeksrechter gebracht wordt. “Er is een voorlopig resultaat geboekt”, klinkt het. “Maar gelet op de aard van de feiten zal er geen andere info gecommuniceerd worden.”