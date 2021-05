Toptalent Ansu Fati mist EK met Spanje na derde operatie aan meniscus

FC Barcelona, en bij uitbreiding Spanje, maakt zich zorgen om de blessure van Ansu Fati. Het toptalent van Barça viel in november uit met een blessure aan de meniscus, maar is maanden later nog steeds verre van oké. De 18-jarige winger moet al voor de derde keer onder het mes.

Fati brak vorig seizoen als tiener door en trok die lijn begin dit seizoen door bij Barcelona en de Spaanse nationale ploeg. Tot in november een blessure aan de meniscus volgde. Barcelona hoopte op een return binnen vier maanden, maar die periode is intussen verdubbeld. En Fati is nog helemaal niet klaar voor een comeback op het trainingsveld. De eerste operatie aan de linkerknie leek succesvol, maar op 4 januari moest Fati al een tweede keer onder het mes.

De hechting van de meniscus bleek onvoldoende, maar zelfs die tweede operatie gaf geen soelaas. Fati kreeg toen al de boodschap dat hij dit seizoen niet meer zou voetballen voor Barça, maar de hoop op het EK voetbal en de Olympische Spelen bestond wel nog.

Die hoop werd deze week aan diggelen geslagen. Er werd volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo zelfs besloten om de meniscus volledig te verwijderen. Fati zou geen fan zijn van die ingreep omdat die gevolgen kan hebben voor de verdere toekomst van zijn voetbalcarrière. De operatie komt er toch, dit keer door de arts van het nationale voetbalteam van Portugal. Als de operatie geslaagd is, kan Fati binnen zes tot acht weken herstellen. Te laat om topfit nog een zomertornooi te spelen, maar wel om nadien de volledige voorbereiding bij Barcelona mee te maken.