Twee kindjes van 2,5 en 4 jaar oud omgekomen bij zware woningbrand in Laken

Brussel / Laken - Bij een zware woningbrand in de Prudent Bolslaan in Laken bij Brussel zijn woensdagmiddag twee kinderen om het leven gekomen. Het gaat om kindjes van amper 2,5 en 4 jaar oud. Nog eens vier andere personen raakten gewond bij de hevige brand. Hoe die ontstond, moet nog onderzocht worden.

Omstreeks iets voor één uur brak de brand uit in een rijwoning met drie verdiepingen. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door de ramen van de eerste verdieping en was er reeds een overslag naar de bovenliggende verdieping. De hulpdiensten wisten alle aanwezigen via de trappenhal uit het brandende gebouw te halen.

Foto: rr

Twee kindjes die op de eerste verdieping werden aangetroffen werden met zware brandwonden naar buiten gehaald, gereanimeerd en afgevoerd naar het kinderziekenhuis. Daar bleek uiteindelijk dat alle hulp voor de twee kindjes te laat kwam. Dat bevestigt het Brusselse parket.

Balkon naar beneden

Nog eens vier andere bewoners van het pand werden ook met rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht, maar zouden niet in kritieke toestand verkeren. De hevige brand ontstond op de eerste verdieping en zorgde er zelfs voor dat het hele balkon naar beneden kwam. Ook de tweede verdieping liep door de brand zware schade op.

Het hele gebouw werd dan ook onbewoonbaar verklaard. Het Brusselse parket heeft een branddeskundige aangesteld die nu moet nagaan hoe de brand precies ontstond.