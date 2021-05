Witte rook aan de UGent: Rik Van de Walle herkozen als rector

Gent - Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe werden in de eerste stemronde van de verkiezingen herkozen als (vice)rector van de Universiteit Gent. Dat meldt de universiteit. Bij de studenten haalde het duo wel slechts een derde van de stemmen binnen.

Rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van Herreweghe leiden de UGent sinds 1 oktober 2017 en zullen dat nog minstens vier jaar blijven doen. In tegenstelling tot de rommelige verkiezing vorige keer, had het duo dit keer maar één stemronde nodig. Er waren geen andere kandidaten.

Om verkozen te worden moest het duo de meerderheid van de stemmen behalen bij drie van de vier kiesgroepen: de professoren, het assisterend academisch personeel, het administratief en technisch personeel, en de studenten. “Dat doel werd ruimschoots behaald”, klinkt het.

Van de professoren kregen de huidige rector en vicerector 77,8% van de stemmen, het assisterend academisch personeel gaf hun 79,5 % van de stemmen, van de administratief en technisch medewerkers stemden 87,1 % voor en studenten gaven hun 37,7 % van de stemmen.

“We hoopten op wat meer stemmen bij de studenten en zullen de komende maanden samen met hen nagaan wat beter kan, binnen de marges van wat haalbaar is”, reageert Van de Walle. “Het resultaat dat we behaalden binnen elk van de personeelscategorieën is ronduit schitterend, en beter dan ik had durven denken. Ik put uit de globale verkiezingsuitslag moed en goesting om ook in de komende jaren een goede rector te willen zijn.”