Altijd al willen binnenkijken in een miljoenenvilla die bejubeld werd door ‘The New York Times’? Dit is je kans

Tielt -

Vanaf zondag 9 mei loopt in de bekende Tieltse villa van architect Georges Vandenbussche – een villa die geprezen werd in The New York Times – een tentoonstelling met werken uit zes Vlaamse privécollecties die nog nooit eerder samen te zien waren. Een buitenkans om tegelijkertijd ook het huis te gaan bezichtigen, want wellicht wordt het indrukwekkende pand nog voor de zomer verkocht.