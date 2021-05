Minister Weyts wil verbod op amateurwedstrijden opheffen: “Sport is essentiële activiteit”

“Sport is een essentiële activiteit, zeker in coronatijden. Daarom pleit ik ervoor om het verbod op amateurwedstrijden te schrappen.” Dat heeft minister van Sport Ben Weyts (N-VA) woensdagmiddag gezegd in het Vlaams Parlement.

Op dit moment kunnen er nog steeds geen sportwedstrijden voor amateurs doorgaan. Zo is er dit seizoen nog geen koers voor wielerliefhebbers geweest, en ook voetballers uit de provinciale reeksen zijn nog niet aan de bak gekomen. Daar wil Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) verandering in brengen.

“Op dit moment is er in de federale FAQ opgenomen dat er een verbod geldt voor amateurwedstrijden”, zegt Weyts. “Dat is mijn inziens ongegrond. Er is geen enkele reden om daar een algemeen verbod op in te stellen. Daarom pleit ik ervoor om het wedstrijdverbod te schrappen, ook namens mijn collega’s van de Duitstalige en Franse Gemeenschap. Ik denk dan bijvoorbeeld aan tenniswedstrijden buiten. Zelfs voor teamsporten als beachvolley zie ik geen probleem. Net als wielerwedstrijden in beperkte groepen.”

Verder wil Weyts dat het Overlegcomité zich dinsdag ook buigt over andere versoepelingen voor sportactiviteiten.