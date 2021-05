Van weerzinwekkende voodoorituelen tot stokslagen: leidster van prostitutiebende riskeert tien jaar cel

Brugge / Antwerpen -

Het Openbaar Ministerie eist in de Brugse rechtbank tien jaar effectieve celstraf voor de leidster van een Nigeriaanse bende die in België jonge meisjes in de prostitutie dwong en onder de duim hield met weerzinwekkende voodoorituelen. “Als mijn cliënte haar niet gehoorzaamde, zou ze pijn lijden en zou het huis van haar vader in brand worden gestoken.”