Solskjaer vraagt fans Manchester United om op “beschaafde” manier te protesteren

Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer roept de ManU-supporters op om op een “beschaafde” manier te protesteren. Zondag liep het supportersprotest rond Old Trafford uit de hand.

Op een persmoment daags voor de terugmatch in de halve finale van de Europa League tegen AS Roma verdedigde de Noor woensdag het recht van de supporters om te protesteren tegen de familie Glazer, de Amerikaanse eigenaars van Manchester United. Solskjaer erkende dat de dialoog tussen de supporters en de top van de club beter kan om het vertrouwen te herstellen. De grimmige sfeer rond Old Trafford ging echter te ver, aldus de coach.

Meer dan duizend fans protesteerden zondag tegen de familie Glazer. Enkele honderden supporters drongen Old Trafford binnen. Vlakbij het stadion werden flessen en hekken naar de politie gegooid. Zes agenten raakten gewond. Uiteindelijk moest de topper tegen Liverpool afgelast worden.

“We moeten luisteren naar de supporters”, zei Solskjaer. “Dat is het recht van iedereen. Maar het moet op een beschaafde, vreedzame manier gebeuren. Wanneer je inbreekt en agenten verwond raken, dan is dat een brug te ver. Wanneer het zo uit de hand loopt, dan is het een zaak voor de politie. Dan gaat het niet meer om het uiten van je mening.”

Er heerst al langer onvrede onder de supporters van de Red Devils. Die is nog toegenomen sinds de club zich recent aansloot bij de intussen ten grave gedragen Super League.