Red Flame Lola Wajnblum verlaat Standard voor OH Leuven

Lola Wajnblum verdedigt vanaf volgend seizoen de kleuren van Oud-Heverlee Leuven. De Red Flame verlaat Standard. Dat heeft OHL woensdag bekendgemaakt.

De 25-jarige flankspeelster, die ook op andere offensieve posities uit de voeten kan, werd 15 keer geselecteerd voor de Red Flames. Ze telt acht caps. Wajnblum is toe aan haar derde club, eerder trad ze ook aan voor RSC Anderlecht.

“Ik voel heel veel vertrouwen van OH Leuven en dat doet echt deugd”, reageert Wajnblum. “Daarnaast vond ik het tijd om eens andere horizonten op te zoeken en dus komt deze nieuwe uitdaging als geroepen. Tot slot kijk ik er naar uit meer verantwoordelijkheid op te nemen in de jonge kern van OH Leuven. Het lijkt me leuk mijn ervaring te kunnen delen met al die jonge, erg talentvolle meisjes. Zelf ben ik nog maar 25 jaar, maar ik heb toch al tien seizoenen op het hoogste niveau achter de rug.”

OHL deelt momenteel met Standard de tweede plaats in Play-off 1 van de Scooore Super League, op zeven punten van RSC Anderlecht.