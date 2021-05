Van een bezoekje aan de ref tot een gebroken teen door een frigobox: “Ambras in de kleedkamer is van alle tijden”

Er was het filmpje van Ruud Vormer die tijdens de rust een tirade afsteekt en het fragment uit ‘Kustboys’ waarin KV Oostende-verdediger Jack Hendry het aan de stok kreeg met een ploegmaat. Twee schoolvoorbeelden van hoe hoog de emoties in een kleedkamer kunnen oplopen. Voor het eerst komen dergelijke beelden tot in de huiskamer, maar een nieuw fenomeen is het allerminst. Van een preek in Dortmund, over een bezoekje in het ‘kotje’ van de ref, tot een gebroken teen door een frigobox: heibel in de kleedkamer is van alle tijden.