“Al meer dan 3 miljoen reële besmettingen”: wat betekent dat voor de groepsimmuniteit?

Op dit eigenste ogenblik ronden we de kaap van 1 miljoen coronabesmettingen in ons land. Dat zeggen de officiële cijfers, van Sciensano. Maar volgens biostatisticus Geert Molenbergs zitten we in werkelijkheid al aan dik 3 miljoen besmettingen. Wil dat dan ook zeggen dat meer dan een vierde van alle Belgen al beschermd is tegen het virus? En wat betekent dat voor de groepsimmuniteit? “We zijn daar nog lang niet. Overigens: wie besmet raakt, is tijdelijk beschermd, maar helemaal niet zo lang.”