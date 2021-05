Walter Baseggio scoorde ooit twee keer tegen Germinal Beerschot na een zatte nacht, moest zijn koelkast thuis op slot doen van Johan Boskamp en verbaast zich er vandaag nog steeds over welke toppers de Belgische clubs níét hebben zien rondlopen in de Italiaanse Serie B.

Heb je Luís Figo ooit door de benen gespeeld?

“Ah Figo! Daar heb ik iets mee voorgehad. In 2006 leende Anderlecht me uit aan Treviso, dat toen nog in de Serie A speelde. Mijn eerste match was al meteen ...