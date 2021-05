300.000 euro per maand en zelfs de giraffe is er klaar voor: zo maakt Bellewaerde zich klaar voor heropening

Ieper / Zillebeke -

Het wordt gillen met mondmaskers op, maar dat mag de pret niet drukken. Ein-de-lijk mogen ook de pretparken zaterdag weer open nadat ze meer dan een half jaar dicht waren. De honderdduizenden euro’s per maand aan vaste kosten liepen ondertussen door. Want de attracties bleven proefdraaien, en de dieren werden verzorgd. “Zelfs onze nieuwe giraf is klaar voor de heropening”, zeggen ze in Bellewaerde.