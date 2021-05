Prins William en hertogin Kate beginnen YouTube-kanaal

De Britse prins William (38) en hertogin Kate (39) versterken hun aanwezigheid op sociale media. Het paar begon woensdag een officieel kanaal op videoplatform YouTube. “We zijn nu op YouTube”, kondigde het stel aan op Twitter.

In een 25 seconden lange begeleidende videoclip zijn beide leden van het Britse koningshuis te zien bij officiële afspraken en ontmoetingen met prominenten. Op het kanaal zullen exclusieve video’s van de toekomstige koning en zijn vrouw te zien zijn. Na een uur had het kanaal al meer dan 24.000 abonnees.

In de eerste clip wijst William naar de camera en zegt hij: “Voorzichtig wat je zegt, deze mensen filmen alles.” Waarop de hertogin lachend zegt: “Ik weet het.” Op Twitter en Instagram is het koninklijk paar al langer aanwezig. Het uitbouwen van een eigen YouTube-platform is een manier om hun publieke zichtbaarheid nog verder te versterken. De broer van William, Harry, en zijn echtgenote, hertogin Meghan, gaven hun socialemedia-accounts op toen ze zich terugtrekken uit het koningshuis.