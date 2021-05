Eden Hazard staat in de basiself van Real Madrid in de halve finales van de Champions League tegen Chelsea. Ook Thibaut Courtois én kapitein Sergio Ramos, ook een tijdje geblesseerd, mogen starten van coach Zinedine Zidane.

In de heenwedstrijd in Londen werd het 1-1 tussen Chelsea en Real Madrid. Hazard mocht toen al een klein halfuurtje invallen voor Real, Courtois stond uiteraard in de basis.