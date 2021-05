Europese supermarkten dreigen met boycot Braziliaanse landbouwproducten

Een veertigtal supermarkten en voedingsbedrijven, waaronder het Belgisch-Nederlandse Ahold Delhaize, het Duitse Aldi en Lidl, het Britse Marks & Spencer en Tesco, of het Zwitserse Migros, dreigen ermee om landbouwproducten uit Brazilië te boycotten uit bezorgdheid over de verdere ontbossing van het Amazonewoud.

In een open brief woensdag verwijzen ze naar een recent wetsvoorstel waarin de private bezetting van publieke gronden zou worden gelegaliseerd. “Dit vormt een nooit geziene bedreiging voor het Amazonewoud, klinkt het.

De brief is gericht aan de leden van het Braziliaanse parlement. “Het Amazonewoud is een essentieel onderdeel van het mondiale ecosysteem (...) essentieel voor de veiligheid van onze planeet en een vitaal element voor de welvarende toekomst van de Brazilianen en de hele samenleving”. De ondertekenaars vragen om het wetsvoorstel niet goed te keuren.

Een boycot zou Brazilië pijn doen, want het land is de grootste individuele exporteur van landbouwproducten naar de Europese Unie, voor maar liefst 25 miljard dollar in 2020. Het gaat onder meer om rundvlees, sojabonen en koffie.

De oproep van de Europese bedrijven wordt gesteund door de ngo Imazon.

Vorig jaar werd al 8.426 km2 van het Amazonewoud vernield, deels als gevolg van talrijke bosbranden. Het aantal branden lag ruim 60 procent hoger dan het jaar voordien.