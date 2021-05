Britse rechtbank geeft Meghan Markle gelijk in proces tegen tabloid

Een Britse rechtbank heeft woensdag geoordeeld dat Meghan Markle alle auteursrechten had op een brief aan haar vader Thomas. De rechtbank stelde haar zo volledig in haar gelijk in het proces tegen de tabloid Mail on Sunday, dat de brief had gepubliceerd.

De Amerikaanse ex-actrice had al op 11 februari het eerste deel gewonnen van het proces, dat ze tegen de populaire krant had aangespannen wegens schending van haar privacy. Ze verweet de krant dat die een brief uit 2018 had gepubliceerd, waarin ze aan haar vader Thomas Markle vroeg om niet langer zijn hart uit te storten en te liegen in de media over hun verbroken relatie.

Het High Court in Londen bepaalde destijds dat de publicatie van de brief een inbreuk was op de auteursrechten, maar dat een proces nodig was om te bepalen wie er de eigenaar van was. Associated Newspapers claimde dat de hertogin van Sussex zich liet bijstaan door haar communicatieteam om de brief te schrijven.

Zesde in lijn

Woensdag besloot het High Court finaal dat de auteursrechten niet aan de Britse kroon toebehoorden, maar aan Meghan Markle. Het hof stelt haar zo volledig in haar gelijk in de zaak die ze aanspande tegen de tabloid, die in maart al gedwongen werd om verslag uit te brengen van een eerste juridische nederlaag tegen de echtgenote van prins Harry.

Volgens Ian Mill, de advocaat van Meghan Markle, hebben de diensten van de koningin “iedere eis over auteursrechten namens de kroon afgewezen”. De gewezen communicatieverantwoordelijke van het stel, Jason Knauf, zei via zijn advocaten dat hij de brief niet geschreven heeft, noch eraan meeschreef. De advocaat van Associated Newspaper, de uitgever van de Mail on Sunday, noemde het “betreurenswaardig” dat Knauf hierover niet eerder duidelijkheid verschafte.

Prins Harry, zesde in lijn voor de troonsopvolging, hekelde herhaaldelijk de druk van de media. Het was de belangrijkste reden om zich terug te trekken uit de koninklijke familie, wat effectief gebeurde in april 2020.