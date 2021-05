Ondanks coronabesmetting heeft Leah Thys het vooral emotioneel zwaar: “Rouwen in ziekenhuis is niet evident”

Thuis-actrice Leah Thys (75) ligt sinds vrijdag met corona in het ziekenhuis. Maandag raakte bekend dat haar echtgenoot Jos De Man (88) was overleden aan de gevolgen van corona. “Leah is ziek, maar gelukkig niet in levensgevaar”, zegt Brigitte De Man, de stiefdochter van Leah Thys. “Ze heeft het nu vooral emotioneel erg zwaar. Het overlijden van mijn vader is voor haar een enorme klap.”