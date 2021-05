Zoontjes bleven alleen thuis, terwijl mama snel om melkpoeder ging: broertjes overleven verwoestende brand in Laken niet

Brussel -

Nog geen twee weken nadat een brand in Anderlecht het leven kostte aan drie bewoners, vielen er woensdagmiddag in Laken opnieuw twee doden. Broertjes Amara (4) en Yaguine (2,5) werden thuis even alleen gelaten. Mama Maferein Keita (33) ging met haar twee dochtertjes vlug naar de apotheker. Toen ze opnieuw de hoek omwandelde, stond haar appartement in lichterlaaie. “Ze stond er helemaal alleen voor.”