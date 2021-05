Fransen laten kwestie rond 2 meter verplaatste grenspaal niet zomaar rusten: “Jullie hebben stuk grond veroverd op ons”

Van het Amerikaanse CNN tot de Britse BBC, over heel de wereld kijken ze vol belangstelling naar de ‘diefstal’ van Franse grond door ons land nadat een grenspaal 2,29 meter werd verzet. Het incident is intussen geëscaleerd van een akkefietje tussen twee piepkleine grensdorpjes tot een zaak van nationaal belang. Met in de hoofdrol een wellicht onschuldige dierenarts op rust. En een Fransman met een niet-alledaagse hobby.