Geweld tegen agenten dreigt Brusselse politie te veel te worden: “Ingrijpen. Voordat er doden vallen”

Brussel -

Het is lang geen alleenstaand feit, de lynchpartij op een agent afgelopen maandag. In de afgelopen drie weken zijn er zeker vier zware aanvallen geweest op politiemensen in de zone Brussel-Zuid. “Jongerenbendes zijn hier baas op de straat” , klinkt het verontrust bij verschillende agenten. “Er is een grote uitbarsting op til en we vrezen dat we die niet aan gaan kunnen.”