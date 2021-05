Afscheid in mineur voor Gouden Schoen: Lior Refaelov traint niet meer mee bij Antwerp

Geen Lior Refaelov (35) meer op training bij Antwerp. Sinds de club vorige donderdag besloot om de Gouden Schoen niet te laten meedoen in de Champions’ play-offs, trainde hij apart binnen. Ook tijdens de rest van de nacompetitie – die nog tweeënhalve week duurt – zal de spelmaker op individuele basis zijn conditie onderhouden.

Vorige week maandag raakte bekend dat Refaelov de komende twee jaar voor concurrent Anderlecht – tevens de tegenstander van aanstaande zaterdag – uitkomt. Aanvankelijk leek Antwerp-coach Frank Vercauteren de spelbepalende middenvelder nog te kunnen inzetten in de play-offs – Refaelov stond op training zelfs in de typeploeg –, maar daags voor de openingsmatch tegen Racing Genk besliste het bestuur van de Great Old daar anders over.

Nu Refaelov ook niet langer met de groep traint, is het definitieve afscheid een feit. “Time to say goodbye”, schreef de middenvelder dan ook op Instagram. “Bedankt aan iedereen voor drie prachtige jaren. Ik kijk vooruit naar volgend seizoen”, voegde hij er nog aan toe.