“Elke voetballiefhebber heeft de morele plicht om hartsgrondig van Ajax te houden”

De mislukte miljardairscoup van de Super League heeft alweer blootgelegd dat Ajax het voornaamste slachtoffer is van de aardverschuivingen in het internationale topvoetbal. In het gekelderde onderonsje tussen de superrijken zou de trots van Amsterdam nog meer dan voorheen naar de marge verdwijnen. Als pauper tussen prinsen: Ajax hoort er niet meer bij. Club Brugge, Slavia Praag of Rode Ster Belgrado is hetzelfde lot toebedeeld, maar wie zou hen missen?