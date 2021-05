KRC Genk dicht bij transfer Spaanse verdediger Mujaid Sadick

KRC Genk heeft na Simen Jukleröd bijna zijn tweede zomertransfer beet: centrale verdediger Mujaid Sadick staat volgens Spaanse media op het punt om de overstap te maken van derdeklasser Deportivo la Coruna.

De 21-jarige Sadick is een voormalig Spaans jeugdinternational van Nigeriaanse origine. Hij was de voorbije twee seizoenen één van de weinige lichtpunten bij traditieclub Deportivo, dat steeds verder wegzakt in de rangorde van het Spaans voetbal. Het transferbedrag ligt in de buurt van 1,7 miljoen euro.

Algemeen wordt verwacht dat Jhon Lucumi deze zomer KRC Genk verlaat voor een club uit een Europese topcompetitie. Met de atletisch sterke Sadick kan dat vertrek worden opgevangen, omdat Mark McKenzie na zijn prima eerste maanden in Genk aanspraak zal maken op een vaste basisplaats.