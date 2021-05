Engelse hegemonie in Champions League is compleet, dankzij véél geld en buitenlandse coaches

Een volledig Engelse finale in de Champions League. En als Arsenal het vanavond redt tegen Villarreal wordt het ook in de Europa League een volledig Engelse finale tegen het al voor 99 procent zeker gekwalificeerde Manchester United. De Engelse hegemonie is compleet. Dankzij het geld en de buitenlandse coaches.

Sinds 1997 laat de UEFA meer dan alleen de landskampioen van de grote landen toe in de Champions League. Eerst nog mondjesmaat, maar sinds 1999 volle bak met vier deelnemers per topland. Van de 22 CL-finales kwamen er sindsdien acht tussen clubs uit hetzelfde land. Dit wordt de derde volledig Engelse finale. Dat is even veel als de volledig Spaanse finales die we tot hiertoe kenden. Italië en Duitsland hadden er elk eentje.

Voor Engeland is het de tweede volledige finale tussen Premier League-clubs in drie jaar. In 2019 ging het tussen Liverpool en Tottenham. Wat opvalt, is dat van alle Engelse clubs die sinds 1999 de finales haalden, de coaches uit het buitenland kwamen. De Schot Alex Ferguson, die met Manchester United vier finales op de trainersbank zat, komt als nationaliteit het dichtst bij de Engelse. Nu zijn het ook weer een Duitser (Thomas Tuchel) en een Spanjaard (Pep Guardiola) die in dienst van Engelse clubs elkaar in de finale bekampen.

Buitenlandse coaches, goed en wel. Maar de hoofdreden voor deze hoogconjunctuur is natuurlijk dat er in de Premier League veruit het meeste geld omgaat. Niet alleen door het immense tv-contract van 5,16 miljard euro voor drie jaar, maar ook door de superrijke eigenaars. Met Chelsea en Manchester City staan twee teams tegenover elkaar die lijken te lachen met de coronacrisis. Chelsea spendeerde in de afgelopen twee transferperioden liefst 247 miljoen euro, Manchester City hield het op 177 miljoen euro. Geen club in heel Europa spendeerde sinds juni vorig jaar meer geld op de transfermarkt dan Chelsea en Manchester City. In die zin is het dus helemaal geen verrassing dat uitgerekend deze twee teams op zaterdag 29 mei in Istanbul in de finale staan van de belangrijkste clubcompetitie ter wereld.