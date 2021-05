In Genk-Club Brugge staan de strafste aanvalslijnen van de competitie tegenover elkaar: wie is de Gouden Driehoek?

Racing Genk-Club Brugge is vrijdag een krachtmeting tussen de twee sterkste aanvallen van het land. Club-manager Vincent Mannaert verklaarde al dat hij zijn trio Lang-Dost-De Ketelaere niet zou willen ruilen voor de Genkse offensieve drie, Bongonda-Onuachu-Ito. Maar wie kiezen enkele vooraanstaande voetbalwaarnemers als Gouden Driehoek?

Philippe Albert: Bongonda-Onuachu-Lang

“Het is van het seizoen 2002-2003 geleden dat een spits nog zoveel scoorde als Onuachu in onze competitie. Zijn ontwikkeling is fenomenaal. Voor zijn lengte heeft ...