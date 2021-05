Eerlijke Thibaut Courtois: “Chelsea was gewoon beter in tweede helft”

Geen Champions League-finale voor Thibaut Courtois. De doelman was andermaal de beste man bij Real Madrid, maar kon niet vermijden dat zijn ex-club Chelsea twee keer scoorde. Een terechte zege voor de Londense club, besefte ook de Rode Duivel.

“Wat het probleem was?”, reageerde een teleurgestelde Thibaut Courtois. “We hebben niet genoeg kansen gecreëerd. Karim Benzema had een goed schot in huis, maar Mendy pakte uit met een fantastische save. Daarna kantelde de wedstrijd en scoorden zij. Al bleef onze opdracht dezelfde: we moesten gewoon scoren. Alleen kwamen zij beter uit de kleedkamer. Chelsea was gewoon beter in de tweede helft. Er zijn wel wat blessures in onze kern, maar daar mogen we ons niet achter verstoppen.”

“Nu volgt een belangrijke wedstrijd in de competitie tegen Sevilla. We kunnen nog kampioen worden. Dat is ook belangrijk. Al is het bijzonder jammer dat er geen wedstrijd in Istanbul meer volgt, maar dat is voetbal.”

LEES OOK.Dit valt niet goed in Madrid: Eden Hazard dolt vlak na uitschakeling met Chelsea-spelers