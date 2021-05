VS scharen zich achter vrijgeven patenten coronavaccin

De regering-Biden schaart zich achter een voorstel om patenten op coronavaccins vrij te geven. Dat zei de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai in een interview met persbureau Bloomberg. Ontwikkelingslanden betogen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) al langer dat de kennis achter de vaccins niet beschermd zou moeten worden, zodat ook minder rijke landen snel grote delen van de bevolking kunnen vaccineren tegen Covid-19.

“Wij zijn voor de vrijstelling binnen de WTO en we staan achter de doelen die de voorstanders willen bereiken, namelijk betere toegang, meer productiecapaciteit en meer prikken in de arm”, aldus gezant Katherine Tai tegen Bloomberg. De regering van Amerikaans president Joe Biden zal andere leden van de WTO nu proberen te overhalen het voorstel ook te steunen, voegde ze daar aan toe. Een doorbraak zal tijd kosten. Leden van de WTO, de internationale scheidsrechter voor handel, kunnen beslissingen alleen unaniem nemen.

“Voor wat betreft de tijd die het zal kosten voordat de WTO iets kan betekenen, dat hangt letterlijk af van wat de leden collectief kunnen waarmaken”, legde Tai uit. “Ik geef eerlijk toe dat dit een proces is dat niet gemakkelijk zal zijn.”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zei in een reactie dat het plan van president Biden een “monumentaal moment is in de strijd tegen Covid-19.”

“De toezegging van Joe Biden om de opheffing van Intellectueel Eigendom-bescherming voor vaccins te steunen, is een krachtig voorbeeld van het leiderschap van de Verenigde Staten bij de aanpak van wereldwijde gezondheidsproblemen”, voegde Ghebreyesus er aan toe.

Voor- en tegenstanders

India en Zuid-Afrika zijn twee grote aanjagers van het voorstel om de bescherming van de uitvinding van coronavaccins tijdelijk op te heffen. Beide landen kampen met een forse stijging van het aantal coronabesmettingen, waarbij met name in India de humanitaire situatie dagelijks verslechtert. Wrang is daarbij dat het Aziatische land ’s werelds grootste fabrikant is van generieke geneesmiddelen en met het Serum Institute of India een van de grootste producenten van vaccins huisvest.

Eerder wezen de VS voorstellen om de patenten vrij te geven af. Maar onder leden van het Amerikaanse Congres wordt de roep om het delen van de wetenschappelijke kennis steeds sterker.

Ook de Europese Unie, Japan, Zwitserland, Brazilië en Noorwegen waren tegen het plan. Maar volgens Tai staat er nu zoveel op het spel dat het recht op de bescherming van de eigen uitvindingen moet wijken. Overigens hebben India en Zuid-Afrika woensdag wel aangegeven hun voorstel hier en daar te wijzigen zodat er bredere instemming zal zijn.

Veel farmaceuten zijn fel gekant tegen het voorstel. Als ze door het bekendmaken van beschermde kennis minder verdienen aan hun vaccins, vrezen ze ook minder geld over te houden om te kunnen innoveren. Daarnaast denken ze dat de maatregel niet effectief is. Slechts weinig landen zouden de capaciteit hebben om ook daadwerkelijk meer vaccins te produceren als ze daar toestemming voor krijgen, zo betoogt de sector.