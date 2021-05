Opnieuw 15 soldaten gedood bij terreuraanslag in Niger

Minstens vijftien soldaten in Niger zijn dinsdag gedood en vier anderen raakten gewond bij een “terroristische aanslag” in de regio Tillabéri, nabij Mali. In vier dagen tijd is het aantal gedode soldaten opgelopen tot 31, aldus de regering woensdagavond.

De nieuwe aanval vond dinsdagmiddag plaats “door zwaarbewapende mannen” en was gericht op een standplaats van de antiterreuroperatie Almahaou in het gebied Intoussan, niet ver van de Malinese grens.

“De zoekoperaties in het gebied gaan door, maar volgens de voorlopige resultaten zijn er vijftien overleden soldaten, vier gewonden en werden drie voertuigen vernietigd. Verschillende terroristen zijn geneutraliseerd”, klinkt het. Verdere details over de aanval worden niet gegeven.

Afgelopen zaterdag werden ook al zestien soldaten gedood na een hinderlaag van gewapende mannen tegen een patrouille van de Nationale Garde in het gebied Tillia, eveneens dichtbij Mali. De regio is wel vaker het doelwit van jihadistische groeperingen, gelinkt aan Islamitische Staat of Al Qaeda. In het zuidoostelijk deel van Niger, grenzend aan Nigeria, is vooral terreurgroep Boko Haram actief.