Levenslang voor Amerikaanse toeristen die in Rome agent doodden

Twee mannen uit de Verenigde Staten zijn woensdag door een Italiaanse rechter veroordeeld tot een levenslange celstraf wegens het doden van een agent in Rome in 2019. De mannen waren 19 en 18 jaar oud op het moment van de feiten. Ze zijn ook veroordeeld voor onder meer poging tot afpersing, mishandeling, diefstal en het plegen van een overval.

De oudste van de twee mannen, die beiden afkomstig zijn uit de staat Californië, bekende dat hij de agent in juli 2019 had neergestoken toen het tweetal samen uitging in Rome. De agent zou elf keer zijn gestoken met een mes van bijna 20 centimeter lang. De jongere man heeft het mes zelf niet vastgehouden, maar hij zou wel hebben geholpen het wapen te verstoppen. Daardoor is hij volgens de Italiaanse wet even schuldig aan de dood van de agent.

Aanklagers spraken van een brute aanval zonder directe aanleiding. Zelf beweerden de mannen dat ze handelden uit zelfverdediging. Volgens hen werden ze van achteren benaderd door mannen waarvan zij dachten dat die te maken hadden met een drugsdeal eerder op de avond. Het tweetal had eerder die avond drugs gekocht, maar de dealer zou hen hebben opgelicht. Hierop stalen de Amerikanen de tas van de dealer, waar waardevolle spullen inzaten. Toen de verkoper zijn tas niet terug kon krijgen, schakelde hij de politie in.

Toen de mannen voor twee agenten kwamen te staan, zouden zij gedacht hebben dat het om de dealer of zijn compagnons ging. De rechter geloofde dat verweer niet. De agent die ook bij het incident was, vertelde dat zij de mannen van voren benaderden en zich als politie identificeerden, waarop de twee in de aanval gingen.

De daders hebben de zwaarst mogelijke straf in Italië opgelegd gekregen. Na 21 jaar kunnen ze aanspraak maken op voorwaardelijke vrijlating, mits ze goed gedrag hebben vertoond in de voorgaande tijd.