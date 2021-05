Het vat is af: Carlos Brito stopt na 15 jaar als CEO van AB InBev

De Braziliaan Carlos Brito stopt na 15 jaar als CEO van brouwer AB InBev. Hij wordt vanaf 1 juli opgevolgd door zijn landgenoot Michel Doukeris. Dat heeft het bedrijf donderdag aangekondigd.

Brito werkte 32 jaar voor de brouwer, waarvan 15 jaar als CEO. Hij bouwde het bedrijf via een reeks overnames uit tot de brouwer van ongeveer één derde van alle bieren wereldwijd. In een persbericht eert het bedrijf haar vertrekkende CEO als “de architect die AB InBev heeft geleid en uitgebouwd tot ‘s werelds grootste bierbedrijf”. Maar de hoge schuldgraad, zeker sinds de miljardenovername van SABMiller in 2016, baarde beleggers de laatste tijd steeds meer zorgen. Er werd al langer gespeculeerd over een vertrek van Brito.

LEES OOK. Het vat lijkt af voor AB InBev-topman Carlos Brito: als er niets meer over te nemen valt, heb je weinig aan een “oorlogsgeneraal” (+)

Doukeris is net als Brito een Braziliaan. Hij werkt sinds 1996 voor AB InBev en staat momenteel aan het hoofd van de Noord-Amerikaanse activiteiten. “Na een zorgvuldig en stevig selectieproces is de raad van bestuur opgetogen dat de volgende CEO uit onze eigen reserve van leiderschapstalent komt”, aldus voorzitter Martin Barrington. “Michel is de juiste leider om het bedrijf naar de volgende fase van organische groei en succes te brengen.”

Carlos Brito (links) met zijn opvolger Michel Doukeris Foto: Belga

Kwartaalresultaten

AB InBev maakte donderdag ook de resultaten van het eerste kwartaal bekend. Daarin maakte de brouwer naar eigen zeggen “een zeer sterke start”, met een omzet die hoger lag dan in het eerste kwartaal van 2019, voor de coronapandemie. De eigen biervolumes lagen 2,8 procent hoger dan twee jaar geleden, “ondanks de maatregelen die werden genomen in het kader van Covid-19, zoals de beperkingen voor de horeca in onze markten (vooral in Europa) en het verbod op de verkoop van alcohol gedurende een maand in Zuid-Afrika”.

In vergelijking met een jaar geleden, realiseerde AB InBev een volumestijging van 13,3 procent. De eigen bieren deden het zelfs 14,9 procent beter, met dank aan vooral de hoofdmerken Stella Artois, Budweiser en Corona. De brouwer kon naar eigen zeggen zijn marktaandeel opkrikken “in de meerderheid van onze belangrijkste markten”. In Europa verkocht AB InBev wel iets minder dan een jaar geleden. Dat heeft te maken met coronamaatregelen, en dan vooral die met betrekking tot de horeca. Mensen kochten wel meer bier voor thuisverbruik.

De kwartaalomzet kwam uit op 12,29 miljard dollar (10,2 miljard euro), ruim 17 procent meer in de eerste drie maanden van vorig jaar. De brutobedrijfswinst (genormaliseerde ebitda) ging 14,2 procent hoger tot 4,27 miljard dollar. Voor het volledige jaar mikt AB InBev op een groei van de genormaliseerde ebitda met 8 à 12 procent. De omzet zou nog iets sterker moeten stijgen.