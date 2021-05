“Hij wou gewoon de grootst mogelijk jachttrofee aan zijn muur”: prins van Liechtenstein schiet “grootste beer in Europa” dood

De prins van het ministaatje Liechtenstein ligt zwaar onder vuur: milieuactivisten beschuldigen Emanuel von und zu Liechtenstein ervan Arthur te hebben doodgeschoten. Wie? Wel, Arthur is “de vermoedelijk grootste beer in Europa”, en werd beschermd door een jachtverbod op grote carnivoren.

Volgens Roemeense natuurbeschermingsorganisaties werd Arthur in maart doodgeschoten door prins Emanuel von und zu Liechtenstein in een beschermd gebied van de Karpaten. Volgens de ngo’s had de prins speciale weliswaar toestemming gekregen van het Roemeense ministerie van Leefomgeving om een vrouwelijke beer die schade had veroorzaakt aan enkele boerderijen dood te schieten. En uit officiële documenten blijkt inderdaad dat de prins een vergunning had gekregen om gedurende vier dagen te jagen in het district Covasna. “Maar de prins schoot niet het probleemdier, maar een mannelijk exemplaar dat ver in het woud woonde en nog nooit problemen had veroorzaakt dood”, klinkt het.

Arthur was 17 jaar oud, en de grootste beer ooit geobserveerd in Roemenië, vermoedelijk zelfs in de Europese Unie. “Ik vraag me af hoe de prins een vrouwelijk exemplaar dat dichtbij dorpen leefde, kon verwarren dat het grootste mannetje in het land die diep in het woud woonde”, aldus Gabriel Paun. “Het is duidelijk dat hij hier niet naartoe is gekomen om een probleem voor de lokale bevolking op te lossen, maar om een dier dood te schieten zodat hij de grootst mogelijk jachttrofee aan zijn muur zou kunnen hangen.”

Bruine beren zijn een beschermde diersoort in Roemenië, waar trofeejagen bovendien verboden is sinds 2016. De Roemeense overheid is een onderzoek gestart.