De buizen en snoeiharde kritiek vliegen Eden Hazard om de oren in Spaanse en Engelse pers: “Een totale deceptie”

Geen Champions League-finale voor Real Madrid na een 2-0-nederlaag tegen Chelsea. En Eden Hazard, die was de kop van jut.

Thibaut Courtois deed alles wat hij kon om De Koninklijke in de wedstrijd te houden, maar moest zich uiteindelijk dus twee keer omdraaien op Stamford Bridge. Eden Hazard speelde een veel minder goeie wedstrijd dan zijn collega-Rode Duivel en ging na afloop van de partij nog eens een dollen met enkele van zijn gewezen ploegmakkers bij de Blues. In Spanje konden ze er niet mee lachen.

“Sergio Ramos en Eden Hazard verdienden het niet om deze halve finale te spelen”, klinkt het in Marca. “Zinédine Zidane maakte de foute beslissing want beiden konden deze taak gewoon niet aan. Vanaf de eerste minuut liet Hazard zien dat hij niet klaar is voor veldslagen als deze. Real had de halve finales trouwens bereikt zonder de Belg, dus waarom stond hij nu op het veld? Hij sloop op zijn tenen over het veld op Stamford Bridge. Dit is intussen het tweede seizoen van de Belg, die op de sukkel is geweest met blessures en daardoor een gebrek aan ritme heeft. Hij toonde zich amper tegen Chelsea. Het gevoel overheerst dat hij nog lichtjaren verwijderd is van de speler die hij ooit was. Hij was oké tegen Betis, maar deze Champions League-gevechten zijn nog steeds te zwaar voor hem. Madrid zal op hem wachten, maar hij moet meer laten zien als hij de kans krijgt.”

En de Madrileense huiskrant was nog niet klaar. “Hazard zorgde voor een totale deceptie”, klinkt het. “De Belg kan ook in zijn tweede seizoen bij Madrid geen verschil maken, ondanks de volledige steun van Zidane. En zijn houding helpt hem niet. Zidane gelooft in Hazard en daarom start hij de Belg in elk belangrijke wedstrijd als hij beschikbaar is. Er zijn er echter niet veel geweest sinds hij in Madrid speelt en de Belg reageert nog steeds niet op het vertrouwen van zijn coach. Tegen Chelsea stond hij er opnieuw niet een grote wedstrijd en Madrid betaalde dat cash. Als het regent, dan giet het. Na de wedstrijd op Stamford Bridge is zijn populariteit ook enorm gedaald. Dat hij zich amuseert met zijn ex-teamgenoten net na de wedstrijd… Dat doet de fans pijn. Vooral omdat Hazard geen tekenen van leven vertoont op het veld.”

En zo ging het nog wel even door. Hazard werd dan ook aanzien als de slechtste speler op het veld bij Real Madrid. Bij die andere Spaanse krant, AS, waren ze heel duidelijk. “Deze jongen heeft nog altijd niet begrepen wat Madrid is. Wat er nu moet gebeuren? De club moet beginnen met zijn onmiddellijke verkoop. Dag Eden”, aldus hoofdredacteur Tomás Roncero.

Excuses

Bij het beruchte televisieprogramma El Chiringuito maakten ze er zelfs een ware horrorshow van. Ze openden de nabeschouwing op de partij met exact het beeld van de lachende Hazard, waarna presentator Josep Pedrerol begeleidt door dreigende muziek in zijn handen wreef en ogenschijnlijk emotioneel begon aan een vlammend betoog over de Rode Duivel.

“Real Madrid wordt uitgeschakeld en Hazard zet het huis in brand. Ik heb het gezien, Hazard”, aldus de Spanjaard, die de actie van de aanvaller maar niet kon begrijpen. “Twee jaar al plaagt Hazard de Madrileense fans. Twee jaar lang al. Nu heeft hij het vuur van de Madrilenen aangestoken.”

Pedrerol voegde er dan ook nog maar aan toe dat Hazard voortaan niet langer ontastbaar is bij Real. “Als er een goed bod komt, zal hij verkocht worden”, klonk het.”

“Een spook”

Bij de Britse kwaliteitskrant The Guardian gaven ze de Rode Duivel met een 3 op 10 een dikke buis. “Het ontbrak hem aan vertrouwen en fitheid bij zijn terugkeer op Stamford Brigde. Slechts één actie leverde bijna een doelpunt op.” Courtois kreeg een mooie 7 op 10. “Je kan de Belg moeilijk iets verwijten. Hij werd te vaak aan zijn lot overgelaten tegen zijn oude club.”

Courtouis kreeg ook van The Evening Standard een 7 op 10. Hazard moet het stellen met een 4 op 10. “Hij leek op een schim van zijn oude zelf”, aldus de Engelsen. “Kon het tempo niet aan, wat op zich begrijpelijk is als je bekijkt hoeveel minuten hij dit seizoen gemist heeft. Blessures hebben zijn carrière afgeremd sinds hij Chelsea in 2019 verliet. Hij lijkt ver verwijderd van zijn beste vorm. Zidane gokte door de Belg te laten starten, maar hij werd vroegtijdig vervangen.”

“Een triest spook”, voegde statistiekenwebsite Squawka er nog aan toe. Het gaf Hazard een 4 op 10, Courtois een 7 op 10. Dezelfde scores kwamen er van de Madrileense fanwebsite Managing Madrid. “Hazard stond verrassend in de basis, maar bracht weinig tegen zijn ex-club. De gok van Zidane bracht niets op. Hazard klikt nog altijd niet met de stijl van Real.”