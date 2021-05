Jeff Bezos verkoopt voor twee miljard dollar aandelen in Amazon

Amazon-topman Jeff Bezos heeft deze week voor bijna 2 miljard dollar (1,67 miljard euro) aan aandelen in de onlineretailer verkocht. Dat blijkt uit documenten van de Amerikaanse beurstoezichthouder.

Bezos heeft de laatste tijd al meermaals Amazon-aandelen verkocht. In februari en november 2020 ging het nog om in totaal meer dan 7 miljard dollar. Bezos is van plan om zijn functie van CEO neer te leggen tijdens het derde kwartaal van dit jaar en uitvoerend voorzitter te worden.

De 57-jarige Bezos richtte Amazon op in 1994 en is nog steeds de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Volgens Forbes en Bloomberg is Bezos de rijkste mens ter wereld, met een fortuin dat geraamd wordt op meer dan 190 miljard dollar.