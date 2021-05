Opnieuw paniek bij voetbalicoon Iker Casillas door problemen met hartritme

Iker Casillas is opnieuw tijdelijk in het ziekenhuis beland door hartproblemen.

LEES OOK. Hun innige WK-kus ging de wereld rond, maar het sprookje van voetbalicoon Iker Casillas en zijn Sara is officieel voorbij

Afgelopen zomer kondigde de Spaanse doelman op 39-jarige leeftijd officieel zijn afscheid van het profvoetbal aan. Dat was geen verrassing, want de Casillas speelde na een hartaanval op training bij FC Porto toen al ruim een jaar geen wedstrijd meer.

De gezondheidsproblemen van Casillas, die in het voetbal alles won wat er te winnen viel en onlangs officieel scheidde, leken van de baan. Maar tijdens een wedstrijdje padel met enkele vrienden, op 28 april, liep het opnieuw fout. De Spanjaard voelde pijn in zijn borstkas en een abnormaal hoge hartslag. Casillas werd naar een Madrileens ziekenhuis gevoerd en onderzocht. Gelukkig was het deze keer minder erg en werd hij vrij snel naar huis gestuurd.

Enkele dagen later plaatste Casillas een foto van zichzelf op Instagram, met het bijschrift: “Twee jaar na datum”. Verwijzend naar zijn hartaanval op 1 mei 2016. En woensdag trok de Spanjaard erop uit voor een looptochtje. Voorlopig dus geen hartproblemen meer voor Casillas.