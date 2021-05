Als de clans maar niet opnieuw elkaars kop inslaan: hoe Schotland een nieuw Catalonië dreigt te worden

In Groot-Brittannië zijn donderdag alle ogen gericht op Edinburgh. Niet uit nieuwsgierigheid wie de Schotse verkiezingen gaat winnen, want dat wordt de Scottish National Party. Dé vraag is of die een absolute meerderheid haalt, en hoe groot dan het overwicht wordt van partijen die voor Schotse onafhankelijkheid zijn. Schotland dreigt een nieuw Catalonië te worden. Dat overhoop ligt met de nationale regering. Maar ook met zichzelf.