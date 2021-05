Verdediger Ethan Butera (15) ondertekent eerste profcontract bij Anderlecht: “Vaak rots in de branding”

De 15-jarige centrale verdediger Ethan Butera ondertekent zijn eerste profcontract bij RSC Anderlecht. Dat heeft paars-wit donderdag gemeld.

Het contract loopt tot het seizoen 2023/24. De jonge verdediger is de zoon van ex-voetballer Jonathan Butera, die onder meer bij de Brusselse buren van RWDM actief was. Butera speelt sinds de U11 bij RSCA en volgt het Purple Talent-programma, waarmee hij school en voetbal kan combineren. Dit seizoen was hij actief bij de U16 op Neerpede.

Ethan Butera tekent zijn eerste profcontract bij paars-wit. Le défenseur central Made In Neerpede portera ses couleurs de cœur jusqu'à 2024.

??? Meer op https://t.co/wqTwrNaUpa #MadeInNeerpede #InYouthWeTrust pic.twitter.com/KeYaOT2UdR — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 6, 2021

“Ethan is een linksvoetige verdediger die ook op het middenveld zijn mannetje kan staan”, zegt Jean Kindermans, directeur van de RSCA Belfius Academy. “Hij is een natuurlijke leider, vaak een rots in de branding, die met veel durf en flair infiltreert en graag initiatief neemt. Een Brusselse temperamentvolle ket met een uitstekende linkervoet die een mooie toekomst heeft bij onze club.”