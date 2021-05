Universiteit van Harvard voert vaccinatieplicht in voor studenten

Studenten aan de Amerikaanse Harvard-universiteit moeten zich bij het begin van het nieuwe semester in de herfst tegen het coronavirus laten inenten. “Om de hoge vaccinatiepercentages te bereiken, die vereist zijn voor de bescherming van onze gemeente, zal Harvard de inenting tegen corona voorschrijven aan alle studenten die zich deze herfst op de campus ophouden”, zo heeft de universiteit uit de Amerikaanse staat Massachusetts, laten weten.

Uitzonderingen worden alleen toegestaan om medische of religieuze redenen. Eerder had ook een reeks andere Amerikaanse universiteiten, zoals die van Yale, Columbia en Princeton, een vaccinatieplicht ingevoerd.

Bedoeling is dat studenten voor hun terugkeer naar de campus volledig gevaccineerd zijn. Er moeten zeker twee weken verstreken zijn sinds het zetten van de laatste dosis, en het vaccin moet de goedkeuring hebben van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA of de Wereldgezondheidsorganisatie. Internationale studenten of andere, die voor de herfst geen toegang hebben tot een coronavaccin, krijgen een inenting bij hun aankomst op Harvard.

Harvard werd in 1.636 gesticht door Britse migranten en geldt als een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, met zeer strenge toelatingseisen. De universiteit heeft verscheidene presidenten en tientallen Nobelprijswinnaars voortgebracht. Meer dan 23.000 studenten zijn momenteel ingeschreven aan de privé-universiteit.